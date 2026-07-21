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Головна Новини дня Нова операція "Загонів Буданова": ліквідовано російського "Бетмена"

Нова операція "Загонів Буданова": ліквідовано російського "Бетмена"

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2026 18:11
Нова операція "Загонів Буданова": ліквідовано російського "Бетмена"
Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: пресслужба Офісу президента

Увечері 20 липня на тимчасово окупованій території Запорізької області агенти добровольчого підрозділу "Загони Буданова" знищили російського воєнного злочинця Романа Внукова, відомого за позивним "Бетмен". Він був учасником терористичних угрупувань "Оплот" та "Щит донбасу", офіцером 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу терористичної організації "ДНР", заступником командира 2 мотострілецького батальйону.

Про це Новини.LIVE повідомили поінформовані джерела в українських спецслужбах.

Романа Внукова було ліквідовано у власному авто

Внукова внесено до бази "Миротворець" як воєнного злочинця. 

Під час повномасштабного вторгнення "Бетмен" займався примусовою депортацією українців із окупованої території та експлуатації їх у трудовому рабстві. Брав участь у допитах і катуваннях цивільного населення, під час участі в терористичній організації "Щит донбасу" здійснював "фільтрацію" та "зачистки" на тимчасово окупованих територіях.

Працював у так званій ГСБ (Государственная служба безопасности, – ред.). Про злочинну діяльність внукова українські ЗМІ публікували журналістські розслідування. 

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Як повідомляють джерела, "Бетмена" було ліквідовано за допомогою пістолета ПМ з глушником у власному автомобілі. 

Як писали Новини.LIVE, днями агенти підрозділу "Загони Буданова" у м. Самара ліквідували російського військового інженера Андрія Тісарєва. Він був причетним до забезпечення російської військової агресії проти України.

Також Новини.LIVE повідомляли, що очільник ОП Кирило Буданов закликав громадян утриматися від взаємної критики та припинити пошук винних, наголосивши на важливості єдності. За його словами, зараз головним завданням є спільна робота заради перемоги України.

вбивство Кирило Буданов Росія
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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