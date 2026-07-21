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Главная Новости дня Новая операция "Отрядов Буданова": ликвидирован российский "Бэтмен"

Новая операция "Отрядов Буданова": ликвидирован российский "Бэтмен"

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 18:11
Новая операция Отрядов Буданова: ликвидирован российский Бэтмен
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: пресс-служба Офиса президента

Вечером 20 июля на временно оккупированной территории Запорожской области агенты добровольческого подразделения "Отряды Буданова" уничтожили российского военного преступника Романа Внукова, известного под позывным "Бэтмен". Он был участником террористических группировок "Оплот" и "Щит Донбасса", офицером 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса террористической организации "ДНР", заместителем командира 2-го мотострелкового батальона.

Об этом Новини.LIVE сообщили осведомлённые источники в украинских спецслужбах.

Роман Внуков был ликвидирован в собственном автомобиле

Внуков внесен в базу "Миротворец" как военный преступник.

Во время полномасштабного вторжения "Бэтмен" занимался принудительной депортацией украинцев с оккупированной территории и их эксплуатацией в условиях трудового рабства. Участвовал в допросах и пытках гражданского населения, в ходе участия в террористической организации "Щит Донбасса" осуществлял "фильтрацию" и "зачистки" на временно оккупированных территориях.

Работал в так называемой ГСБ (Государственная служба безопасности, – ред.). Об преступной деятельности внука украинские СМИ публиковали журналистские расследования.

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Как сообщают источники, "Бэтмена" ликвидировали с помощью пистолета ПМ с глушителем в его собственном автомобиле.

Как писали Новини.LIVE, на днях агенты подразделения "Отряды Буданова" в г. Самара ликвидировали российского военного инженера Андрея Тисарева. Он был причастен к обеспечению российской военной агрессии против Украины.

Также Новини.LIVE сообщали, что глава ОП Кирилл Буданов призвал граждан воздержаться от взаимной критики и прекратить поиск виновных, подчеркнув важность единства. По его словам, сейчас главной задачей является совместная работа ради победы Украины.

убийство Кирилл Буданов Россия
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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