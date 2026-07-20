Мнение общества было услышано: Буданов призвал украинцев никого не критиковать
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Дата публикации 20 июля 2026 16:16
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Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что ситуация вокруг последних внутренних изменений вызвала сильные эмоции. Он подчеркнул, что понимает людей, выражающих свою позицию, поскольку неравнодушие — это сила, которая поддерживает государство на протяжении всех этих лет. По его словам, позиция общества услышана.
Об этом Кирилл Буданов сообщил в соцсетях в понедельник, 20 июля, передает Новини.LIVE.
Буданов: позиция общества услышана
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