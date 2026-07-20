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Главная Новости дня Мнение общества было услышано: Буданов призвал украинцев никого не критиковать

Мнение общества было услышано: Буданов призвал украинцев никого не критиковать

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 16:16
Мнение общества было услышано: Буданов призвал украинцев никого не критиковать
Срочная новость

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что ситуация вокруг последних внутренних изменений вызвала сильные эмоции. Он подчеркнул, что понимает людей, выражающих свою позицию, поскольку неравнодушие — это сила, которая поддерживает государство на протяжении всех этих лет. По его словам, позиция общества услышана.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в соцсетях в понедельник, 20 июля, передает Новини.LIVE.

Буданов: позиция общества услышана

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Автор:
Аркадий Пастула
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