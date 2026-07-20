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Головна Новини дня Позицію суспільства почуто: Буданов закликав українців нікого не критикувати

Позицію суспільства почуто: Буданов закликав українців нікого не критикувати

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 16:16
Позицію суспільства почуто: Буданов закликав українців нікого не критикувати
Термінова новина

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що ситуація навколо останніх внутрішніх змін викликала сильні емоції. Він наголосив, що розуміє людей, які висловлюють позицію, оскільки небайдужість — це сила, яка тримає державу упродовж всіх цих років. За його словами, позицію суспільства почуто.

Про це Кирило Буданов повідомив у соцмережах у понеділок, 20 липня, передає Новини.LIVE.

Буданов: позицію суспільства почуто

Новина доповнюється...

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Автор:
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