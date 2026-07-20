Позицію суспільства почуто: Буданов закликав українців нікого не критикувати

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Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що ситуація навколо останніх внутрішніх змін викликала сильні емоції. Він наголосив, що розуміє людей, які висловлюють позицію, оскільки небайдужість — це сила, яка тримає державу упродовж всіх цих років. За його словами, позицію суспільства почуто.

Про це Кирило Буданов повідомив у соцмережах у понеділок, 20 липня, передає Новини.LIVE.

Буданов: позицію суспільства почуто

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