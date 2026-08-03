Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский утвердил назначение Умерова и Клименко на новые должности

Зеленский утвердил назначение Умерова и Клименко на новые должности

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 14:14
Умеров и Клименко заняли новые должности в руководстве разведки и СНБО Украины
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Глава государства Владимир Зеленский подписал в понедельник, 3 августа, кадровые указы, которыми назначил Рустема Умерова руководителем Службы внешней разведки, а Игоря Клименко — на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующие указы президента.

Зеленский назначил Клименко и Умерова на новые должности

В Украине произошли новые назначения в силовом и оборонном блоке: руководителем Службы внешней разведки стал Рустем Умеров, а Совет национальной безопасности и обороны возглавил Игорь Клименко.

null
Указ о назначении Рустема Умерова. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский произвел кадровые перестановки в высших эшелонах власти, подписав два соответствующих документа. Согласно указу № 695/2026, новым председателем Службы внешней разведки Украины назначен Рустем Энверович Умеров.

null
Указ о назначении Игоря Клименко. Фото: скриншот

В то же время документом № 694/2026 на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины назначен Игорь Владимирович Клименко.

Читайте также:

Как сообщали ранее Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский объявил 3 августа о новых кадровых назначениях в системе государственной власти. О соответствующих кадровых решениях глава государства сообщил во время общения с журналистами на полях Конференции послов Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский утвердил обновленный состав Совета национальной безопасности и обороны. В него вошли руководители силового блока, представители Кабинета министров, военного командования, правоохранительной системы и дипломатического корпуса, которые будут участвовать в работе координационного органа по вопросам национальной безопасности и обороны государства.

Владимир Зеленский Игорь Клименко Рустем Умеров
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации