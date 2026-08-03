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Головна Новини дня Зеленський затвердив призначення на нові посади Умєрова та Клименка

Зеленський затвердив призначення на нові посади Умєрова та Клименка

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Дата публікації: 3 серпня 2026 14:14
Умєров та Клименко отримали нові посади у керівництві розвідки та РНБО України
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Глава держави Володимир Зеленський підписав у понеділок, 3 серпня, кадрові укази, якими призначив Рустема Умєрова очолювати Службу зовнішньої розвідки, а Ігоря Клименка — на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на відповідні укази президента.

Зеленський призначив Клименка та Умєрова на нові посади

В Україні відбулися нові призначення у силовому та безпековому блоці: керівником Служби зовнішньої розвідки став Рустем Умєров, а Раду національної безпеки і оборони очолив Ігор Клименко.

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Указ на призначення Рустема Умєрова. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський здійснив кадрові перестановки у вищих ешелонах влади, підписавши два відповідні документи. Згідно з указом №695/2026, новим Головою Служби зовнішньої розвідки України призначено Умєрова Рустема Енверовича.

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Указ на призначення Ігора Клименка. Фото: скриншот

Водночас документом за номером №694/2026 на посаду Секретаря Ради національної безпеки і оборони України призначено Клименка Ігоря Володимировича.

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Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський оголосив 3 серпня про нові кадрові призначення у системі державної влади. Про відповідні кадрові рішення глава держави повідомив під час спілкування з журналістами на полях Конференції послів України.

Окрім цього, Володимир Зеленський затвердив оновлений склад Ради національної безпеки і оборони. До нього увійшли керівники силового блоку, представники Кабінету Міністрів, військового командування, правоохоронної системи та дипломатичного корпусу, які братимуть участь у роботі координаційного органу з питань національної безпеки й оборони держави.

Володимир Зеленський Ігор Клименко Рустем Умєров
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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