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Президент змінив склад РНБО: нові члени та виключені особи

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 19:56
Зеленський змінив склад РНБО: хто увійшов до оновленої Ради
Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. До оновленого переліку членів РНБО увійшли представники військового керівництва, уряду, правоохоронних органів та дипломатичного відомства.

Про це йдеться в указі президента №677/2026, який набирає чинності з дня його опублікування, передає Новини.LIVE.

Хто увійшов до нового складу РНБО

Відповідно до указу, членами Ради національної безпеки і оборони стали:

  • Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий;
  • прем’єр-міністр України Сергій Корецький;
  • міністр внутрішніх справ Іван Вигівський;
  • міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко;
  • міністр юстиції Денис Маслов;
  • перший заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад;
  • заступник міністра оборони Євгеній Хмара.
  • Також до складу РНБО включили першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Зі складу РНБО вивели низку посадовців

Водночас свої повноваження у складі Ради національної безпеки і оборони припинили Олександр Сирський, Михайло Федоров, Ігор Клименко, Юлія Свириденко та Олексій Соболев.

Зміни були затверджені відповідним указом глави держави, який набув чинності після оприлюднення.

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Указ президента №677/2026. Скріншот: president.gov.ua

РНБО як ключовий орган безпеки держави

Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом при президентові, який відповідає за підготовку та ухвалення рішень у сфері національної безпеки й оборони.

До повноважень РНБО належать аналіз загроз для держави, координація роботи органів влади у сфері безпеки, а також підготовка пропозицій щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

Оновлення складу Ради відбулося на тлі змін у керівництві державних структур та посилення уваги до питань оборони, безпеки й реагування на виклики, пов’язані з війною.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Службі безпеки України, оновивши керівництво регіональних управлінь відомства у дев’яти областях. Відповідними указами глава держави звільнив низку очільників обласних підрозділів СБУ та призначив на їхні посади нових керівників. Крім того, зміни торкнулися і центрального апарату спецслужби — свою посаду залишила керівниця одного з важливих департаментів.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський призначив Олексія Соболева на посаду заступника керівника Офісу президента України. У новій ролі він відповідатиме за напрям, пов’язаний з економічними питаннями, та працюватиме у складі команди ОП над цим напрямом.

Володимир Зеленський указ РНБО
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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