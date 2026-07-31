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Президент изменил состав СНБО: новые члены и исключенные лица

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 19:56
Зеленский изменил состав СНБО: кто вошел в обновленный Совет
Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. В обновленный список членов СНБО вошли представители военного руководства, правительства, правоохранительных органов и дипломатического ведомства.

Об этом говорится в указе президента №677/2026, который вступает в силу со дня его опубликования, передает Новини.LIVE.

Кто вошел в новый состав СНБО

Согласно указу, членами Совета национальной безопасности и обороны стали:

  • Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый;
  • премьер-министр Украины Сергей Корецкий;
  • министр внутренних дел Иван Выговский;
  • министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко;
  • министр юстиции Денис Маслов;
  • первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад;
  • заместитель министра обороны Евгений Хмара.
  • Также в состав СНБО включили первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Из состава СНБО исключили ряд должностных лиц

В то же время свои полномочия в составе Совета национальной безопасности и обороны прекратили Александр Сырский, Михаил Федоров, Игорь Клименко, Юлия Свириденко и Алексей Соболев.

Изменения были утверждены соответствующим указом главы государства, который вступил в силу после обнародования.

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Указ президента №677/2026. Скриншот: president.gov.ua

СНБО как ключевой орган безопасности государства

Совет национальной безопасности и обороны Украины является координационным органом при президенте, отвечающим за подготовку и принятие решений в сфере национальной безопасности и обороны.

В полномочия СНБО входят анализ угроз для государства, координация работы органов власти в сфере безопасности, а также подготовка предложений по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Обновление состава Совета произошло на фоне изменений в руководстве государственных структур и усиления внимания к вопросам обороны, безопасности и реагирования на вызовы, связанные с войной.

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины, обновив руководство региональных управлений ведомства в девяти областях. Соответствующими указами глава государства освободил от должности ряд руководителей областных подразделений СБУ и назначил на их места новых руководителей. Кроме того, изменения коснулись и центрального аппарата спецслужбы — свою должность покинула руководительница одного из важных департаментов.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский назначил Алексея Соболева на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины. В новой роли он будет отвечать за направление, связанное с экономическими вопросами, и работать в составе команды ОП над этим направлением.

Владимир Зеленский указ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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