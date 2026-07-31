Митинги против отставки Федорова: военный прервал отпуск ради протеста

Митинг против отставки Федорова в Киеве. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Боец с позывным "Тень" прервал свой отпуск, чтобы присоединиться к митингу против отставки Михаила Федорова в центре Киева. В первый день отдыха он вышел на акцию с плакатом, на котором были слова его погибшего побратима. Военный объяснил, что не мог остаться в стороне.

Об этом военнослужащий ВСУ рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Диане Шлыковой.

Военный присоединился к протесту в центре Киева

Боец с позывным "Тень", который уже четыре года служит в пехоте, принял участие в митинге против отставки Михаила Федорова, состоявшемся в центре столицы. По словам военного, он решил провести первый день своего отпуска не на отдыхе, а вместе с участниками акции.

На протест боец пришел с картонным плакатом, на котором были написаны слова его погибшего побратима "Варнака" из Третьей отдельной штурмовой бригады.

Объясняя свое решение присоединиться к акции, военный подчеркнул, что не может оставаться равнодушным к событиям в стране. По его словам, пока украинские защитники ежедневно воюют и гибнут на фронте, он считает своим долгом публично выразить собственную позицию.

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"Мне не все равно, не ради этого я 4 года прослужил в пехоте... Так мы не победим. Не приблизим победу... Мои собратья гибнут у меня на глазах. Я хочу выиграть эту войну и сделать это с меньшими жертвами", — подчеркнул военный.

Таким образом он пояснил, что участие в протесте стало для него личным решением, продиктованным неравнодушием к событиям в стране и памятью о сослуживцах, отдавших жизнь, защищая Украину.

Новини.LIVE сообщали, что бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что между Минобороны и Генштабом не было личного конфликта, а разногласия касались видения ведения войны и проведения реформ. По его словам, противоречия носили институциональный и культурный характер, в частности касались скорости принятия решений и предоставления большей свободы молодым лидерам.

Новини.LIVE также писали, что Федоров заявил, что его увольнение могло быть связано с реформой оборонных закупок, которая затронула интересы влиятельных групп. По его словам, после начала реформ на него и его команду усилилось информационное и политическое давление. Также Федоров предположил, что отставка всего правительства могла стать способом добиться его увольнения.

Новини.LIVE сообщали, что протесты против отставки Михаила Федорова продолжаются. Граждане выходят на митинги по всей Украине, в частности в Киеве, Львове, Днепре и Одессе. Люди держат в руках плакаты с различными надписями в поддержку экс-главы Минобороны.