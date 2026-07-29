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Главная Новости дня 12-й день подряд: в ряде городов Украины прошли митинги в поддержку Федорова

12-й день подряд: в ряде городов Украины прошли митинги в поддержку Федорова

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 00:38
28 июля 2026 года в четырёх городах Украины люди вышли на митинги с требованием вернуть Федорова на пост главы Минобороны
Митинг в поддержку Михаила Федорова в Одессе 28 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Во вторник, 28 июля, в Киеве, Днепре, Львове и Одессе прошли митинги против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. Среди участников протестов были несовершеннолетние. Подобные акции продолжаются уже 12-й день подряд.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Митинги в поддержку Михаила Федорова 28 июля

В Киеве митингующие собрались у театра имени Ивана Франко. Перед началом акции объявили минуту молчания, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за Украину или стал жертвой российской агрессии.

Учасники акції протесту в Києві 28 липня 2026 року
Участники митинга в Киеве 28 июля 2026 года. Фото: Новости.LIVE

Люди держали в руках плакаты с надписями «Это не понты. Федоров — министр обороны — это позиция», «Без реформы в обороне зима будет ещё тяжелее», «Наш ультиматум: Федоров — Минобороны», «Источник власти — народ, Минобороны — Федоров», «На войне нет каникул», «В этой стране решает народ» и т. д.

Учасники мітингу в Києві 28 липня 2026 року
Участники акции протеста в Киеве 28 июля 2026 года. Фото: Новости.LIVE

Во время митинга прозвучали лозунги "Одна, единая, соборная Украина", "Стояли, стоим и будем стоять".

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Картонка учасниці акції протесту в Києві 28 липня 2026 року
Плакат участницы митинга в Киеве 28 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Днепровские митингующие начали протест с минуты молчания и исполнили гимн Украины. На акцию люди пришли с плакатами с надписями "Федорову — пост министра обороны, врагам — суровая зима", "Федоров — министр обороны! Точка", "Федоров должен быть министром обороны" и т. д.

Картонка учасниці акції протесту у Дніпрі 28 липня 2026 року
Плакат участницы митинга в Днепре 28 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Проведению мероприятия мешали неблагоприятные погодные условия и угроза обстрелов. Сначала пошел дождь — участникам акции пришлось укрыться под навесом, а впоследствии объявили воздушную тревогу — люди направились в укрытие.

Мітинг у Дніпрі 28 липня 2026 року
Акция протеста в Днепре 28 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Во Львове митинг начался с исполнения гимна Украины. Среди участников акции были дети: они, как и взрослые, держали в руках плакаты с призывами о возвращении Михаила Федорова на пост главы Министерства обороны Украины. Для маленьких участников протеста организовали детскую зону.

Дитяча зона на акції протесту у Львові 28 липня 2026 року
Детская зона на митинге во Львове 28 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Среди надписей на картонках были: "Обменивайте пленных, а не Федорова", "Народные депутаты, есть ли среди вас зрелые? Почему вы не задавали вопросов? Почему голосовали так?", "Мы мечтаем о стране возможностей. Будущее начинается здесь", "Федоров + Минобороны = эффективность".

Учасники акції протесту у Львові 28 липня 2026 року
Участники митинга во Львове 28 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Люди скандировали: "Решает народ", "Одна, единая, соборная Украина", "Страна министров", "Стояли, стоим и будем стоять".

Мітинг у Львові 28 липня 2026 року
Акция протеста во Львове 28 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

В Одессе акция протеста прошла на улице Дерибасовской. На картонках участники митинга написали: "Ошибки имеют последствия", "Борітеся — поборете", "Надо действовать, а не говорить", "Игнорировать не получится", "Нет — коррупции при закупках. Федорову в Минобороны".

Акція протесту в Одесі 28 липня 2026 року
Митинг в поддержку Михаила Федорова в Одессе 28 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер
Учасниці акції протесту в Одесі 28 липня 2026 року
Митинг в поддержку Михаила Федорова в Одессе 28 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Ранее Новини.LIVE сообщал, что 27 июля акции в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Федорова прошли в Киеве и Львове. К протестам присоединились десятки людей. Среди участников митингов были гражданские лица, военные и волонтеры.

Также Новини.LIVE со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Стюарту Рамзи писал, почему уволили Федорова. По словам главы государства, в последнее время ухудшилось взаимодействие между Минобороны и главнокомандующим ВСУ. Он подчеркнул, что разногласия между руководителями не должны влиять на оборону страны.

Михаил Федоров митинг Минобороны
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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