Фоторепортаж — в Киеве и Львове прошли новые протесты в поддержку Михаила Федорова

Протесты во Львове. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Львове 27 июля прошли очередные мирные акции в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Несмотря на ненастную погоду, люди продолжают выходить на центральные площади городов с плакатами и призывами пересмотреть решение о его увольнении.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Протесты во Львове и Киеве 27 июля

В столице участники традиционно собрались на акцию с картонными плакатами, выражая поддержку Федорову и подчеркивая необходимость сохранения курса на технологическое развитие украинской армии.

Протесты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Протесты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Протесты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

К протесту присоединились как гражданские люди, так и ветераны, военные, волонтеры и неравнодушные украинцы.

Во Львове акция также собрала десятки людей.

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Протесты во Львове. Фото: Новини.LIVE

Протесты во Львове. Фото: Новини.LIVE

Протесты во Львове. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на дождь, участники не покинули место проведения протеста. Люди продолжали подходить на протяжении всей акции. Присутствующие держали флаги Украины и плакаты с призывами поддержать Михаила Федорова. Одним из главных лозунгов львовской акции стали слова:

"Стояли, стоим и будем стоять".

Протесты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Участники подчеркивали, что их протесты носят мирный характер и направлены на поддержку человека, которого они считают одним из ключевых реформаторов оборонной сферы и развития военных технологий.

Протесты в Киеве. Фото: ​Новини.LIVE​

Акции в поддержку Михаила Федорова продолжаются уже несколько дней подряд в разных городах Украины. Они проходят в формате так называемых "картонных протестов", к которым присоединяются общественные деятели, военные, ветераны, волонтеры, художники и обычные граждане. Участники акций призывают власть пересмотреть решение об отставке Федорова и подчеркивают важность продолжения начатых им реформ в сфере обороны и военных технологий.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с должности министра обороны в рамках кадровых перестановок в правительстве. После этого в различных городах Украины начали проходить мирные акции в поддержку экс-министра.

Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский объяснил кадровые изменения в военном руководстве, в частности увольнение министра обороны Михаила Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам главы государства, эти решения были приняты в интересах Украины, а любые разногласия между руководителями не должны сказываться на обороноспособности страны.