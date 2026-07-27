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Главная Новости дня В Киеве и Львове люди вновь вышли на акции в поддержку Михаила Федорова: фоторепортаж

В Киеве и Львове люди вновь вышли на акции в поддержку Михаила Федорова: фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 22:17
Фоторепортаж — в Киеве и Львове прошли новые протесты в поддержку Михаила Федорова
Протесты во Львове. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Львове 27 июля прошли очередные мирные акции в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Несмотря на ненастную погоду, люди продолжают выходить на центральные площади городов с плакатами и призывами пересмотреть решение о его увольнении.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Протесты во Львове и Киеве 27 июля

В столице участники традиционно собрались на акцию с картонными плакатами, выражая поддержку Федорову и подчеркивая необходимость сохранения курса на технологическое развитие украинской армии.

В Киеве и Львове люди вновь вышли на акции в поддержку Михаила Федорова: фоторепортаж - фото 1
Протесты в Киеве. Фото: Новини.LIVE
В Киеве и Львове люди вновь вышли на акции в поддержку Михаила Федорова: фоторепортаж - фото 2
Протесты в Киеве. Фото: Новини.LIVE
В Киеве и Львове люди вновь вышли на акции в поддержку Михаила Федорова: фоторепортаж - фото 3
Протесты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

К протесту присоединились как гражданские люди, так и ветераны, военные, волонтеры и неравнодушные украинцы.

Во Львове акция также собрала десятки людей.

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Протесты во Львове. Фото: Новини.LIVE
В Киеве и Львове люди вновь вышли на акции в поддержку Михаила Федорова: фоторепортаж - фото 6
Протесты во Львове. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на дождь, участники не покинули место проведения протеста. Люди продолжали подходить на протяжении всей акции. Присутствующие держали флаги Украины и плакаты с призывами поддержать Михаила Федорова. Одним из главных лозунгов львовской акции стали слова:

"Стояли, стоим и будем стоять".

В Киеве и Львове люди вновь вышли на акции в поддержку Михаила Федорова: фоторепортаж - фото 7
Протесты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Участники подчеркивали, что их протесты носят мирный характер и направлены на поддержку человека, которого они считают одним из ключевых реформаторов оборонной сферы и развития военных технологий.

В Киеве и Львове люди вновь вышли на акции в поддержку Михаила Федорова: фоторепортаж - фото 8
Протесты в Киеве. Фото: ​Новини.LIVE​

Акции в поддержку Михаила Федорова продолжаются уже несколько дней подряд в разных городах Украины. Они проходят в формате так называемых "картонных протестов", к которым присоединяются общественные деятели, военные, ветераны, волонтеры, художники и обычные граждане. Участники акций призывают власть пересмотреть решение об отставке Федорова и подчеркивают важность продолжения начатых им реформ в сфере обороны и военных технологий.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с должности министра обороны в рамках кадровых перестановок в правительстве. После этого в различных городах Украины начали проходить мирные акции в поддержку экс-министра.

Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский объяснил кадровые изменения в военном руководстве, в частности увольнение министра обороны Михаила Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам главы государства, эти решения были приняты в интересах Украины, а любые разногласия между руководителями не должны сказываться на обороноспособности страны.

Михаил Федоров Киев Львов протесты
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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