Фоторепортаж — у Києві та Львові відбулися нові протести на підтримку Михайла Федорова

Протести у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Львові 27 липня відбулися чергові мирні акції на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Попри несприятливу погоду, люди продовжують виходити на центральні площі міст із плакатами та закликами переглянути рішення про його звільнення.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Протести у Львові та Києві 27 липня

У столиці учасники традиційно зібралися на акцію з картонними плакатами, висловлюючи підтримку Федорову та наголошуючи на необхідності збереження курсу на технологічний розвиток української армії.

Протести в Києві. Фото: Новини.LIVE

Протести в Києві. Фото: Новини.LIVE

Протести в Києві. Фото: Новини.LIVE

До протесту долучилися як цивільні, так і ветерани, військові, волонтери та небайдужі українці.

У Львові акція також зібрала десятки людей.

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Протести у Львові. Фото: Новини.LIVE

Протести у Львові. Фото: Новини.LIVE

Протести у Львові. Фото: Новини.LIVE

Попри дощ, учасники не залишили місце проведення протесту. люди продовжували підходити протягом усієї акції. Присутні тримали прапори України та плакати із закликами підтримати Михайла Федорова.

Одним із головних гасел львівської акції стали слова:

"Стояли, стоїмо і будемо стояти".

Протести в Києві. Фото: ​Новини.LIVE​

Учасники наголошували, що їхні протести мають мирний характер і спрямовані на підтримку людини, яку вони вважають одним із ключових реформаторів оборонної сфери та розвитку військових технологій.

Протести в Києві. Фото: ​Новини.LIVE​

Акції на підтримку Михайла Федорова тривають уже кілька днів поспіль у різних містах України. Вони проходять у форматі так званих "картонних протестів", до яких долучаються громадські діячі, військові, ветерани, волонтери, митці та звичайні громадяни. Учасники акцій закликають владу переглянути рішення щодо відставки Федорова та наголошують на важливості продовження започаткованих ним реформ у сфері оборони й військових технологій.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський звільнив Михайла Федорова з посади міністра оборони в межах кадрових змін в уряді. Після цього в різних містах України почали проходити мирні акції на підтримку ексміністра.

Як повідомляли Новини.LIVE, Зеленський пояснив кадрові зміни у військовому керівництві, зокрема звільнення міністра оборони Михайла Федорова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За словами глави держави, ці рішення були ухвалені в інтересах України, а будь-які розбіжності між керівниками не повинні позначатися на обороноздатності країни.