У чотирьох містах України 28 липня 2026 року люди мітингували за повернення Федорова на посаду очільника Міноборони

Мітинг на підтримку Михайла Федорова в Одесі 28 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

У вівторок, 28 липня, у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі відбулися мітинги проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Серед учасників протестів були неповнолітні. Аналогічні акції тривають уже 12-й день поспіль.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Мітинги на підтримку Михайла Федорова 28 липня

У Києві мітингувальники зібралися біля театру Івана Франка. Перед початком акції оголосили хвилину мовчання, аби вшанувати тих, хто віддав життя за Україну або став жертвою російської агресії.

Учасники мітингу в Києві 28 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Люди тримали в руках картонки з написами "Це не понти. Федоров — міністр оборони — це позиція", "Без реформи в обороні зима буде ще тяжчою", "Наш ультиматим: Федоров — МО", "Джерело влади — народ, МО — Федоров", "На війні нема канікул", "У цій країні вирішує народ" тощо.

Учасники акції протесту в Києві 28 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Під час мітингу прозвучали гасла "Одна, єдина, соборна Україна", "Стояли, стоїмо і будемо стояти".

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Картонка учасниці митингу в Києві 28 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Дніпровські мітингувальники почали протест із хвилини мовчання та виконали гімн України. На акцію люди прийшли з картонками з написами "Федорову — посаду МО, ворогам — важку зиму", "Федоров — міністр оборони! Крапка", "Федоров має бути міністром оборони" тощо.

Картонка учасниці мітингу у Дніпрі 28 липня 2026 року

Проведенню заходу заважали несприятливі погодні умови та загроза обстрілів. Спочатку почався дощ — учасникам акції довелося ховатися під навісом, а згодом оголосили повітряну тривогу — люди пройшли до укриття.

Акція протесту у Дніпрі 28 липня 2026 року

У Львові мітинг розпочався з виконання гімну України. Серед учасників акції були діти: вони, як і дорослі тримали в руках картонки із закликами щодо повернення Михайла Федорова на посаду очільника Міністерства оборони України. Для маленьких учасників протесту облаштували дитячу зону.

Дитяча зона на мітингу у Львові 28 липня 2026 року

Серед написів на картонках були: "Міняй полонених, а не Федорова", "Народні депутати, чи є серед вас зрілі? Чому ви не ставили питань? Чому голосували отак?", "Ми мріємо про країну можливостей. Майбутнє починається тут", "Федоров + Міноборони = ефективність".

Учасники мітингу у Львові 28 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Люди скандували: "Вирішує народ", "Одна, єдина, соборна Україна", "Країна міністрів", "Стояли, стоїмо і буде стояти".

Акція протесту у Львові 28 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

В Одесі акція протесту відбулася на вулиці Дерибасівській. На картонках учасники мітингу написали: "Помилки мають наслідки", "Борітеся — поборете", "Треба діяти, а не розмовляти", "Ігнорувати не вийде", "Ні — корупції на закупівлях. Федорова в МО".

Мітинг на підтримку Михайла Федорова в Одесі 28 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Мітинг на підтримку Михайла Федорова в Одесі 28 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 27 липня акції на підтримку ексміністра оборони України Михайла Федорова відбулися в Києві та Львові. До протестів долучилися десятки людей. Серед учасників мітингів були цивільні, військові та волонтери.

Також Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського Стюарту Рамзі писав, чому звільнили Федорова. За словами голови держави, останнім часом погіршилася взаємодія між Міноборони та головнокомандувачем ЗСУ. Він наголосив, що розбіжності між керівниками не мають впливати на оборону країни.