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Головна Новини дня Зеленський призначить Умєрова головою зовнішньої розвідки

Зеленський призначить Умєрова головою зовнішньої розвідки

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 13:32
Умєров очолить Службу зовнішньої розвідки України — нові призначення
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський повідомив про кадрові зміни у керівництві державних структур. Рустем Умєров стане керівником Служби зовнішньої розвідки України, а новим секретарем РНБО призначать Ігоря Клименка.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Зеленський оголосив про нові призначення

Рустем Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України. За словами президента, новий очільник служби також займатиметься важливими дипломатичними напрямами, зокрема переговорами зі Сполученими Штатами.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна вже уклала дев’ять угод щодо виробництва та розвитку безпілотних систем. Ще 15 документів перебувають на етапі підготовки, і саме їх фіналізацією, а також подальшими міжнародними перемовинами, опікуватиметься Умєров.

Крім того, президент повідомив про призначення нового секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Цю посаду обійме Ігор Клименко.

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Володимир Зеленський
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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