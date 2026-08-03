Умеров возглавит Службу внешней разведки Украины — новые назначения

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в руководстве государственных структур. Рустем Умеров станет главой Службы внешней разведки Украины, а новым секретарем СНБО будет назначен Игорь Клименко.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Зеленский объявил о новых назначениях

Рустем Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины. По словам президента, новый глава службы также будет заниматься важными дипломатическими направлениями, в частности переговорами с Соединенными Штатами.

Владимир Зеленский отметил, что Украина уже заключила девять соглашений о производстве и развитии беспилотных систем. Еще 15 документов находятся на стадии подготовки, и именно их доработкой, а также дальнейшими международными переговорами будет заниматься Умеров.

Кроме того, президент сообщил о назначении нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Эту должность займет Игорь Клименко.

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