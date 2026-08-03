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Главная Новости дня Зеленский: Украина готовит новые договоренности с США по ракетным системам

Зеленский: Украина готовит новые договоренности с США по ракетным системам

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 18:28
Зеленский рассказал о новых ракетных договоренностях между Украиной и США
Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Украина и Соединенные Штаты готовят новые решения в сфере применения ракетных систем и расширения сотрудничества между оборонными компаниями. По словам президента Владимира Зеленского, соответствующие документы уже находятся в стадии подготовки, а координацией работы займется генерал Павел Палиса.

Об этом глава государства сообщил в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

Украина и США готовят новые решения по ракетным системам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время недавнего визита в Соединенные Штаты были достигнуты договоренности по нескольким важным направлениям сотрудничества в сфере ракетных систем.

По его словам, речь идет о расширении взаимодействия между украинскими и американскими компаниями, а также о разработке новых вариантов применения ракетного вооружения.

"На встречах в Соединенных Штатах во время недавнего визита договорились о нескольких особых вариантах применения ракетных систем и расширении сотрудничества между нашими компаниями — украинскими и американскими", — отметил Зеленский.

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Палиса будет координировать работу с партнерами

Президент сообщил, что в настоящее время ведется подготовка необходимых документов и ведется взаимодействие между компаниями двух стран.

Координировать это направление с Министерством обороны Украины, американской стороной и украинскими производителями будет генерал Павел Палиса.

"У наших воинов будет больше силы", — подчеркнул глава государства.

Зеленський: Україна готує нові домовленості зі США щодо ракетних систем - фото 1
Павел Палиса. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Украина продолжает укреплять сотрудничество в сфере обороны

Помимо ракетного направления, Зеленский также рассказал о работе по укреплению противовоздушной обороны Украины и локализации производства западного вооружения на территории страны.

По словам президента, Украина работает с США и европейскими партнерами над получением необходимых пакетов поддержки для ПВО, а также надразвитием совместных оборонных производств.

Он подчеркнул, что ракеты для систем противовоздушной обороны должны находиться непосредственно в Украине и использоваться для защиты от реальных угроз.

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский объявил о переходе Украины к новому этапу оборонного сотрудничества с международными партнерами в рамках формата Drone Deals. Он отметил, что Рустем Умеров и в дальнейшем будет координировать это направление и после назначения возглавит Службу внешней разведки Украины.

Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский встретился с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin, в ходе которой стороны обсудили расширение сотрудничества, совместные производственные проекты и передачу технологий. По словам главы государства, работа над конкретными решениями по укреплению оборонного потенциала уже ведется.

Владимир Зеленский оборонная сфера Павел Палиса
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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