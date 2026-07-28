В США Зеленский встретился с руководством оборонной компании Lockheed Martin

Срочная новость

Встретился с командой оборонной компании Lockheed Martin — одного из крупнейших предприятий в Соединенных Штатах, с которым мы уже давно сотрудничаем. Именно Lockheed Martin производит ATACMS, HIMARS, F-16 и ракеты для систем Patriot.



Сегодня мы обсудили дальнейшее развитие нашего сотрудничества – совместное производство и обмен технологиями. Украине есть чем поделиться с теми, кто помогает нам защищать жизни. Говорили о наших совместных возможностях в отношении систем Patriot и других систем. Наши команды уже работают над конкретными решениями, чтобы как можно быстрее перейти к совместному производству и увеличить наши возможности по защите жизней. Спасибо за поддержку и всю помощь!

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