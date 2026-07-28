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Главная Новости дня Лицензии на производство перехватчиков: Зеленский раскрыл подробности встречи с Трампом

Лицензии на производство перехватчиков: Зеленский раскрыл подробности встречи с Трампом

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 18:26
Зеленский раскрыл подробности встречи с Трампом 28 июля
Срочная новость

Прошла хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и достичь мира. Прежде всего я выразил президенту Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины.

Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для «Патриотов» и некоторые другие идеи, которые могут помочь. Также говорили о дипломатии – важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали их дальнейшего взаимодействия. Благодарен Соединённым Штатам за твёрдую поддержку.

 

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Автор:
Евтушенко Алина
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