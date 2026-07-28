Встреча Зеленского и Трампа может принести Украине новую военную поддержку — FT

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом планирует убедить его в необходимости дальнейшей военной поддержки Украины. В Киеве рассчитывают, что переговоры помогут получить новую помощь от Вашингтона.

Об этом сообщает Financial Times, передает Новини.LIVE.

О чем будут говорить Зеленский и Трамп

По данным издания, ключевыми темами встречи станут ускорение поставок Украине систем противовоздушной обороны Patriot, расширение сотрудничества в производстве вооружения, а также возвращение США к переговорному процессу по прекращению войны. Встреча продлится около 90 минут. Одной из главных целей украинской стороны является убедить Трампа, что дальнейшая поддержка Украины соответствует национальным интересам США.

В Financial Times отмечают, что в последнее время в Вашингтоне появились сигналы об изменении отношения к Украине. По мнению авторов, этому способствовали успешные украинские удары по территории РФ, а также стремительное развитие отечественной дронной отрасли. Издание подчеркивает, что именно эти факторы могут укрепить позиции Украины в ходе переговоров и способствовать принятию решений о дальнейшей военной поддержке со стороны США.

Как рассказал Зеленский в комментарии для Financial Times, Трамп положительно оценил украинские удары дальнобойными беспилотниками по российскому энергетическому сектору, отметив, что Украина "справляется очень хорошо".

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"Президент Трамп хочет быть там, где есть успех. Это связано со многими факторами — не только с его личностью, но и с приближением выборов, его статусом, его верой в то, как можно закончить эту войну", — заявил Зеленский.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с однодневным визитом. В программе поездки — почтение памяти сенатора-республиканца Линдси Грэма, который был одним из самых последовательных сторонников поддержки Украины в Конгрессе США, а также встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает хорошие рабочие отношения с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, для эффективной поддержки Украины и обеспечения безопасности важно сохранять единство между Соединенными Штатами и европейскими союзниками.