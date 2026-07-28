Зеленский в Вашингтоне: встреча с Трампом, Конгресс и санкции против РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с однодневным визитом. В рамках поездки он почтит память сенатора Линдси Грэма и встретится с президентом США Дональдом Трампом.

О программе визита сообщают Новини.LIVE.

Зеленский встретится с Трампом в Белом доме

Программа визита президента Украины начнётся в Белом доме. В 9:00 по местному времени Владимир Зеленский проведёт встречу с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Встреча пройдет в закрытом формате — без участия представителей прессы. Ожидается, что она продлится не более двух часов, поскольку уже в 11:00 в том же помещении запланирована встреча Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Среди главных вопросов, которые могут обсудить президенты Украины и США, — сотрудничество в сфере обороны, в частности возможность производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине.

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Также внимание может быть уделено законопроекту Грема-Блументаля, который предусматривает усиление санкционного давления на Россию и государства, продолжающие закупать российские энергоносители.

В Вашингтоне усилили меры безопасности

Накануне визита украинского президента в районе Белого дома усилили меры безопасности. Это связано не только с приездом Владимира Зеленского, но и с визитами других мировых лидеров, в частности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху также примут участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом. Ожидается, что в ходе мероприятия с речами в память о покойном выступят президент США Дональд Трамп, телеведущий Шон Хеннити и племянница сенатора Эмили Робертс.

Завершение визита — встречи в Конгрессе

После мероприятий в Белом доме президент Украины отправится в Конгресс США. Там Зеленский проведет встречу с американскими законодателями, работающими над законопроектом о санкциях, названным в честь сенатора Линдси Грэма.

В ходе визита украинская сторона рассчитывает обсудить дальнейшую поддержку Украины, укрепление оборонных возможностей и усиление давления на Россию в связи с её агрессией. Новость дополняется...