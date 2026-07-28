Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский прибыл в Вашингтон: встреча с Трампом и основные темы визита

Зеленский прибыл в Вашингтон: встреча с Трампом и основные темы визита

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 08:23
Зеленский в Вашингтоне: встреча с Трампом, Конгресс и санкции против РФ
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с однодневным визитом. В рамках поездки он почтит память сенатора Линдси Грэма и встретится с президентом США Дональдом Трампом.

О программе визита сообщают Новини.LIVE.

Зеленский встретится с Трампом в Белом доме

Программа визита президента Украины начнётся в Белом доме. В 9:00 по местному времени Владимир Зеленский проведёт встречу с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Встреча пройдет в закрытом формате — без участия представителей прессы. Ожидается, что она продлится не более двух часов, поскольку уже в 11:00 в том же помещении запланирована встреча Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Среди главных вопросов, которые могут обсудить президенты Украины и США, — сотрудничество в сфере обороны, в частности возможность производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине.

Читайте также:

Также внимание может быть уделено законопроекту Грема-Блументаля, который предусматривает усиление санкционного давления на Россию и государства, продолжающие закупать российские энергоносители.

В Вашингтоне усилили меры безопасности

Накануне визита украинского президента в районе Белого дома усилили меры безопасности. Это связано не только с приездом Владимира Зеленского, но и с визитами других мировых лидеров, в частности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху также примут участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом. Ожидается, что в ходе мероприятия с речами в память о покойном выступят президент США Дональд Трамп, телеведущий Шон Хеннити и племянница сенатора Эмили Робертс.

Завершение визита — встречи в Конгрессе

После мероприятий в Белом доме президент Украины отправится в Конгресс США. Там Зеленский проведет встречу с американскими законодателями, работающими над законопроектом о санкциях, названным в честь сенатора Линдси Грэма.

В ходе визита украинская сторона рассчитывает обсудить дальнейшую поддержку Украины, укрепление оборонных возможностей и усиление давления на Россию в связи с её агрессией. Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации