Трамп проверит заявление Зеленского о передаче РФ данных Ирану

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможной помощи России Ирану. Речь идет об информации о передаче Москвой Тегерану спутниковых снимков американских военных объектов в Персидском заливе. Трамп заявил, что проверит эти данные и планирует поинтересоваться этим у российского диктатора Владимира Путина.

Об этом американский президент заявил во время общения с журналистами в понедельник, 27 июля, сообщает Новини.LIVE.

Трамп отреагировал на слова Зеленского о помощи РФ Ирану

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Россия якобы передает Ирану спутниковые снимки американских баз в районе Персидского залива.

Американский лидер отметил, что пока не может подтвердить эту информацию, однако поручит проверить её. По словам Трампа, он также планирует обсудить этот вопрос с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мы выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина", — сказал американский лидер.

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В то же время глава Белого дома добавил, что даже если такая информация подтвердится, это, по его мнению, не оказало значительного влияния на ситуацию.

"Если это действительно так, то это не оказало особого влияния", — сказал президент США.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия могла предоставлять Ирану спутниковые снимки американских военных объектов в Персидском заливе. Президент Украины не уточнял дополнительных деталей относительно этой информации.

Таким образом, в настоящее время Вашингтон проверяет заявление украинского лидера, а окончательная оценка этих сообщений будет зависеть от результатов проверки.

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