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Главная Новости дня Зеленский заявил, что Иран уже нанес удар по Украине

Зеленский заявил, что Иран уже нанес удар по Украине

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 09:55
Иран уже напал на Украину — заявление Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран уже предпринимал агрессивные действия против Украины, поставляя вооружение России. По его словам, Киев должен быть готов к различным сценариям, но не стремится к открытию нового фронта.

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, отвечая на вопрос о возможных атаках Ирана на Украину, передает Новини.LIVE.

Зеленский призвал готовиться к любым сценариям

Президент подчеркнул, что Украина внимательно следит за действиями Ирана и должна действовать осторожно, чтобы не допустить расширения войны.

"Мы должны сделать все, чтобы ни в коем случае не открыть новый фронт. Но мы должны быть честными: Иран и Северная Корея уже атаковали нас", — заявил Зеленский.

По его словам, Тегеран поддержал Россию на начальном этапе полномасштабной войны, передав ей оружие. Речь идет, в частности, о поставках ударных беспилотников, которые РФ использует для атак на Украину.

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В то же время Зеленский выразил надежду, что Иран не будет усиливать свое участие в войне. Однако, по его словам, Украина должна быть готова к любым действиям со стороны государств, поддерживающих Россию.

"Мы не можем доверять этим людям, потому что с самого начала, без какой-либо эскалации с нашей стороны, Иран предоставил оружие", — отметил президент.

Также Новини.LIVE сообщали, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Украина якобы причастна к атаке на иранское торговое судно, и пригрозил ответными мерами. Он утверждает, что удар был нанесен по указанию Израиля и назвал это нарушением международного права.

Новини.LIVE сообщали, что США приближаются к возможному полномасштабному противостоянию с Ираном на фоне роста напряженности и эскалации боевых действий. В то же время в Пентагоне выражают обеспокоенность из-за ограниченных запасов вооружения и ресурсов для проведения масштабной военной операции.

Владимир Зеленский Иран война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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