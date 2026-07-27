Иран уже напал на Украину — заявление Зеленского

Зеленский заявил, что Иран уже нанес удар по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран уже предпринимал агрессивные действия против Украины, поставляя вооружение России. По его словам, Киев должен быть готов к различным сценариям, но не стремится к открытию нового фронта.
Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, отвечая на вопрос о возможных атаках Ирана на Украину, передает Новини.LIVE.
Зеленский призвал готовиться к любым сценариям
Президент подчеркнул, что Украина внимательно следит за действиями Ирана и должна действовать осторожно, чтобы не допустить расширения войны.
"Мы должны сделать все, чтобы ни в коем случае не открыть новый фронт. Но мы должны быть честными: Иран и Северная Корея уже атаковали нас", — заявил Зеленский.
По его словам, Тегеран поддержал Россию на начальном этапе полномасштабной войны, передав ей оружие. Речь идет, в частности, о поставках ударных беспилотников, которые РФ использует для атак на Украину.
В то же время Зеленский выразил надежду, что Иран не будет усиливать свое участие в войне. Однако, по его словам, Украина должна быть готова к любым действиям со стороны государств, поддерживающих Россию.
"Мы не можем доверять этим людям, потому что с самого начала, без какой-либо эскалации с нашей стороны, Иран предоставил оружие", — отметил президент.
Также Новини.LIVE сообщали, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Украина якобы причастна к атаке на иранское торговое судно, и пригрозил ответными мерами. Он утверждает, что удар был нанесен по указанию Израиля и назвал это нарушением международного права.
Новини.LIVE сообщали, что США приближаются к возможному полномасштабному противостоянию с Ираном на фоне роста напряженности и эскалации боевых действий. В то же время в Пентагоне выражают обеспокоенность из-за ограниченных запасов вооружения и ресурсов для проведения масштабной военной операции.