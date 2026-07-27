Іран уже атакував Україну - заява Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран вже здійснював агресивні дії проти України, постачаючи озброєння Росії. За його словами, Київ має бути готовим до різних сценаріїв, але не прагне відкриття нового фронту.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Sky News, відповідаючи на запитання щодо можливих атак Ірану на Україну, передає Новини.LIVE.

Зеленський закликав готуватися до будь-яких сценаріїв

Президент наголосив, що Україна уважно стежить за діями Ірану та має діяти обережно, щоб не допустити розширення війни.

"Ми повинні зробити все, щоб у жодному разі не відкрити новий фронт. Але маємо бути чесними: Іран і Північна Корея вже атакували нас", — заявив Зеленський.

За його словами, Тегеран підтримав Росію на початковому етапі повномасштабної війни, передавши їй зброю. Йдеться, зокрема, про постачання ударних безпілотників, які РФ використовує для атак по Україні.

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Водночас Зеленський висловив сподівання, що Іран не буде посилювати свою участь у війні. Однак, за його словами, Україна має бути готовою до будь-яких дій з боку держав, які підтримують Росію.

"Ми не можемо довіряти цим людям, тому що від самого початку, без будь-якої ескалації з нашого боку, Іран надав зброю", — зазначив президент.

Також Новини.LIVE писали, що Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Україна нібито причетна до атаки на іранське торговельне судно, та пригрозив відповідними заходами. Він стверджує, що удар був здійснений за вказівкою Ізраїлю і назвав це порушенням міжнародного права.

Новини.LIVE інформували, що США наближаються до можливого повномасштабного протистояння з Іраном на тлі зростання напруженості та ескалації бойових дій. Водночас у Пентагоні висловлюють занепокоєння через обмежені запаси озброєння та ресурси для проведення масштабної військової операції.