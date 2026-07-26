Іран звинуватив Зеленського в атаці на судно та пригрозив відповіддю

Аббас Арагчі. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив Президента України Володимира Зеленського в атаці на іранське торговельне судно та пригрозив відповіддю. За його словами, удар нібито був завданий "за наказом Ізраїлю" і є порушенням міжнародного права.

Про це Арагчі написав у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Арагчі звинуватив Зеленського в ударі по судну

Глава іранського МЗС заявив, що внаслідок атаки загинув моряк, а сам інцидент назвав "кричущим порушенням Статуту ООН".

Zelenskyy has attacked an Iranian commercial vessel, killing a sailor. A blatant UN Charter violation done at Israel's behest to drag Europe into its war.



In calls with EU High Rep Kallas and FM Lavrov, made clear that what the freeloader in Kyiv did CANNOT GO UNANSWERED. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 26, 2026

Він також стверджує, що удар нібито був здійснений, щоб втягнути Європу у війну.

Читайте також:

"Зеленський напав на іранське торгове судно, вбивши моряка. Кричуще порушення Статуту ООН, скоєне за наказом Ізраїлю, щоб втягнути Європу у свою війну... Дії київського халепи не можуть залишитися без відповіді", — заявив Арагчі.

Крім того, іранський міністр повідомив, що обговорив ситуацію з верховною представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас, а також із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. За його словами, під час цих розмов він наголосив, що Тегеран очікує реакції на інцидент.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 25 липня українські Сили оборони провели чергову далекобійну операцію на території Росії. Під удар потрапили військові об'єкти в кількох регіонах РФ, а також цілі в акваторії Каспійського моря, які використовувалися для забезпечення російської армії.

Як повідомляли Новини.LIVE, Міністерство закордонних справ Ірану 26 липня звинуватило Україну в нібито нападі на іранське торговельне судно в акваторії Каспійського моря. У Тегерані заявили, що внаслідок вибуху загинув один моряк, ще один зазнав поранень.