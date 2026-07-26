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Головна Новини дня Іран звинуватив Україну в нападі на торгове судно в Каспійському морі

Іран звинуватив Україну в нападі на торгове судно в Каспійському морі

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 02:30
Іран заявив, що Україна атакувала його судно в Каспійському морі
Пожежа на танкері. Ілюстративне фото: кадр із відео

МЗС Ірану в суботу, 25 липня, звинуватило Україну в нападі на іранське торгове судно в Каспійському морі. Тегеран стверджує, що в результаті вибуху нібито загинув один моряк, а ще один отримав поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Що заявили в Ірані

Тегеран назвав атаку на судно актом агресії та заявив, що захищатиме свої національні інтереси та безпеку, звинувативши Київ у прагненні розширити війну в Україні.

За даними іранського агентства, МЗС Ірану викликало тимчасового повіреного в справах України в Тегерані, щоб висловити свою позицію щодо того, що міністерство назвало «ворожим і злочинним» нападом.

Це звинувачення збіглося із заявами Президента України Володимира Зеленського про те, що, за даними української розвідки, Росія передає Ірану дані супутникового спостереження на Близькому Сході, щоб Тегеран міг завдавати ударів у цьому регіоні.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 25 липня Зеленський заявив, що вночі Україна завдала удару по російському військовому кораблю та суднах, які використовуються для перевезення військових вантажів у Каспійському морі між Іраном і РФ.

Також ми писали, що Росія ввела тимчасову заборону на нічний рух суден у порту Новоросійськ. Причиною цього стали атаки українських дронів.

Іран Україна танкер
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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