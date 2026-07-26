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Главная Новости дня Иран обвинил Украине в атаке на торговое судно в Каспийском море

Иран обвинил Украине в атаке на торговое судно в Каспийском море

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 02:30
Иран заявил, что Украина атаковала его судно в Каспийском море
Пожар на танкере. Иллюстративное фото: кадр из видео

МИД Ирана в субботу, 25 июля, обвинило Украину в атаке на иранское торговое судно в Каспийском море. Тегеран утверждает, что в результате взрыва якобы погиб один моряк и еще один получил ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Что сказали в Иране

Тегеран назвал атаку на судно актом агрессии и заявил, что будет защищать свои национальные интересы и безопасность, обвинив Киев в стремлении расширить войну в Украине.

По данным иранского агентства, МИД Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране, чтобы выразить свой проект по поводу того, что министерство назвало "враждебным и преступным" нападением.

Обвинение совпало с заявлениями Президента Украины Владимира Зеленского о том, что по данным украинской разведки, Россия передает Ирану данные спутниковых наблюдений на Ближнем Востоке, чтобы Тегеран мог наносить удары в регионе.

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Как сообщали Новини.LIVE, 25 июля Зеленский заявил, что ночью Украина нанесла удар по российскому военному кораблю и судам, которые используются для перевозки военных грузов в Каспийском море между Ираном и РФ.

Также мы писали, что Россия ввела временный запрет на ночное движение судов в порту Новороссийск. Причиной тому стали атаки украинских дронов.

Иран Украина танкер
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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