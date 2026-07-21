Армия США снова наносит удары по объектам в Иране
Армір РФ десяту ніч поспіль завдає ударів по Ірану. У неділю, 20 липня, атака почалася о 16:00 за східним часом. Мета Штатів — послабити військові можливості Тегерана.
Про це повідомило Центральне командування США, передає Новини.LIVE.
Мета ударів США по Ірану
США прагне, аби іранці припинили обстріли суден в Ормузькій протоці. Удари по плавзасобах ставлять під загрозу життя моряків і заважають судноходству.
"Ці удари мають на меті подальше послаблення військового потенціалу Ірану, що використовується для атак на комерційні судна через Ормузьку протоку", — йдеться в повідомленні.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на Washington Post повідомляв, що конфлікт між США та Іраном може перерости в повномасштабний. Наразі внаслідок обстрілів обидві сторони зазнають збитків. Упродовж останнього тижня.
Також Новини.LIVE писав, що президента США Дональд Трамп закликав республіканців до запровадження санкцій проти Ірану. Американський лідер заявив, що цього хотів сенатор Ліндсі Грем, який є автором санкційного законопроєкту. Документ передбачає запровадження 100% вторинних мит проти країн, які купують російські нафту і природний газ.