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Главная Новости дня Армия США снова наносит удары по объектам в Иране

Армия США снова наносит удары по объектам в Иране

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Дата публикации 21 июля 2026 01:56
Армия США вечером 20 июля 2026 года нанесла новые удары по Ирану
Иранские солдаты патрулируют Ормузский пролив. Фото иллюстративное: Ahmad Halabisaz/XinHua/dpa/picture alliance

Армір РФ десяту ніч поспіль завдає ударів по Ірану. У неділю, 20 липня, атака почалася о 16:00 за східним часом. Мета Штатів — послабити військові можливості Тегерана.

Про це повідомило Центральне командування США, передає Новини.LIVE.

Увечері 19 липня 2026 року США обстріляли Іран
Скриншот повідомлення Центрального командування США

Мета ударів США по Ірану 

США прагне, аби іранці припинили обстріли суден в Ормузькій протоці. Удари по плавзасобах ставлять під загрозу життя моряків і заважають судноходству.

"Ці удари мають на меті подальше послаблення військового потенціалу Ірану, що використовується для атак на комерційні судна через Ормузьку протоку", — йдеться в повідомленні. 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Washington Post повідомляв, що конфлікт між США та Іраном може перерости в повномасштабний. Наразі внаслідок обстрілів обидві сторони зазнають збитків. Упродовж останнього тижня.

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Також Новини.LIVE писав, що президента США Дональд Трамп закликав республіканців до запровадження санкцій проти Ірану. Американський лідер заявив, що цього хотів сенатор Ліндсі Грем, який є автором санкційного законопроєкту. Документ передбачає запровадження 100% вторинних мит проти країн, які купують російські нафту і природний газ. 

США Иран обстрелы
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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