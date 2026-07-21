Армия США вечером 20 июля 2026 года нанесла новые удары по Ирану

Иранские солдаты патрулируют Ормузский пролив. Фото иллюстративное: Ahmad Halabisaz/XinHua/dpa/picture alliance

Армір РФ десяту ніч поспіль завдає ударів по Ірану. У неділю, 20 липня, атака почалася о 16:00 за східним часом. Мета Штатів — послабити військові можливості Тегерана.

Про це повідомило Центральне командування США, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Центрального командування США

Мета ударів США по Ірану

США прагне, аби іранці припинили обстріли суден в Ормузькій протоці. Удари по плавзасобах ставлять під загрозу життя моряків і заважають судноходству.

"Ці удари мають на меті подальше послаблення військового потенціалу Ірану, що використовується для атак на комерційні судна через Ормузьку протоку", — йдеться в повідомленні.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Washington Post повідомляв, що конфлікт між США та Іраном може перерости в повномасштабний. Наразі внаслідок обстрілів обидві сторони зазнають збитків. Упродовж останнього тижня.

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Також Новини.LIVE писав, що президента США Дональд Трамп закликав республіканців до запровадження санкцій проти Ірану. Американський лідер заявив, що цього хотів сенатор Ліндсі Грем, який є автором санкційного законопроєкту. Документ передбачає запровадження 100% вторинних мит проти країн, які купують російські нафту і природний газ.