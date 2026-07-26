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Главная Новости дня Глава МИД Ирана обвинил Зеленского в атаке на торговое судно

Глава МИД Ирана обвинил Зеленского в атаке на торговое судно

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 20:46
Иран обвинил Зеленского в атаке на судно и пригрозил ответом
Аббас Арагчи. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил президента Украины Владимира Зеленского в атаке на иранское торговое судно и пригрозил ответными мерами. По его словам, удар якобы был нанесен "по приказу Израиля" и является нарушением международного права.

Об этом Арагчи написал в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Арагчи обвинил Зеленского в ударе по судну

Глава иранского МИД заявил, что в результате атаки погиб моряк, а сам инцидент назвал "вопиющим нарушением Устава ООН".

Он также утверждает, что удар якобы был нанесен с целью втянуть Европу в войну.

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"Зеленский напал на иранское торговое судно, убив моряка. Вопиющее нарушение Устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну... Действия киевского халепы не могут остаться без ответа", — заявил Арагчи.

Кроме того, иранский министр сообщил, что обсудил ситуацию с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас, а также с главой МИД России Сергеем Лавровым. По его словам, в ходе этих бесед он подчеркнул, что Тегеран ожидает реакции на инцидент.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 25 июля украинские Силы обороны провели очередную дальнобойную операцию на территории России. Под удар попали военные объекты в нескольких регионах РФ, а также цели в акватории Каспийского моря, которые использовались для обеспечения российской армии.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 июля Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в якобы нападении на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря. В Тегеране заявили, что в результате взрыва погиб один моряк, еще один получил ранения.

Владимир Зеленский Иран корабль
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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