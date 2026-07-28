Зеленський у Вашингтоні: зустріч із Трампом, Конгрес і санкції проти РФ

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона з одноденним візитом. У межах поїздки він вшанує пам’ять сенатора Ліндсі Грема та зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Про програму візиту повідомляють Новини.LIVE.

Зеленський зустрінеться з Трампом у Білому домі

Програма візиту президента України розпочнеться у Білому домі. О 9:00 за місцевим часом Володимир Зеленський проведе зустріч із Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Зустріч відбудеться у закритому форматі — без участі представників преси. Очікується, що вона триватиме не більше двох годин, оскільки вже об 11:00 у тому ж приміщенні запланована зустріч Трампа з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Серед головних питань, які можуть обговорити президенти України та США, — оборонна співпраця, зокрема можливість виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні.

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Також увагу можуть приділити законопроєкту Грема-Блументаля, який передбачає посилення санкційного тиску на Росію та держави, що продовжують купувати російські енергоносії.

У Вашингтоні посилили заходи безпеки

Напередодні візиту українського президента у районі Білого дому посилили заходи безпеки. Це пов’язано не лише з приїздом Володимира Зеленського, а й із візитами інших світових лідерів, зокрема прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Володимир Зеленський і Біньямін Нетаньягу також візьмуть участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом. Очікується, що під час заходу промови пам’яті виголосять президент США Дональд Трамп, телеведучий Шон Генніті та племінниця сенатора Емілі Робертс.

Завершення візиту — зустрічі у Конгресі

Після заходів у Білому домі президент України вирушить до Конгресу США. Там Зеленський проведе зустріч із американськими законодавцями, які працюють над санкційним законопроєктом, названим на честь сенатора Ліндсі Грема.

Під час візиту українська сторона розраховує обговорити подальшу підтримку України, зміцнення оборонних можливостей та посилення тиску на Росію через її агресію. Новина доповнюється...