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Головна Новини дня Зустріч Зеленського і Трампа може відкрити шлях до нової військової підтримки України

Зустріч Зеленського і Трампа може відкрити шлях до нової військової підтримки України

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 17:18
Зустріч Зеленського і Трампа може принести Україні нову військову підтримку — FT
Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом планує переконати його у необхідності подальшої військової підтримки України. У Києві розраховують, що переговори допоможуть отримати нову допомогу від Вашингтона.

Про це повідомляє Financial Times, передає Новини.LIVE.

Про що говоритимуть Зеленський і Трамп

За даними видання, ключовими темами зустрічі стануть прискорення постачання Україні систем протиповітряної оборони Patriot, розширення співпраці у виробництві озброєння, а також повернення США до переговорного процесу щодо завершення війни. Зустріч триватиме близько 90 хвилин. Однією з головних цілей української сторони є переконати Трампа, що подальша підтримка України відповідає національним інтересам США.

У Financial Times зазначають, що останнім часом у Вашингтоні з'явилися сигнали про зміну ставлення до України. На думку авторів, цьому сприяли успішні українські удари по території РФ, а також стрімкий розвиток вітчизняної дронової галузі. Видання наголошує, що саме ці фактори можуть посилити позиції України під час переговорів і сприяти ухваленню рішень щодо подальшої військової підтримки з боку США.

Як розповів Зеленський у коментарі для Financial Times, Трамп позитивно оцінив українські удари далекобійними безпілотниками по російському енергетичному сектору, зазначивши, що Україна "справляється дуже добре".

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"Президент Трамп хоче бути там, де є успіх. Це пов’язано з багатьма речами — не лише з його особистістю, а й з наближенням виборів, його статусом, його вірою в те, як можна закінчити цю війну", — заявив Зеленський.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, 28 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона з одноденним візитом. У програмі поїздки — вшанування пам'яті сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який був одним із найпослідовніших прихильників підтримки України у Конгресі США, а також зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує добрі робочі стосунки з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, для ефективної підтримки України та забезпечення безпеки важливо зберігати єдність між Сполученими Штатами та європейськими союзниками.

Володимир Зеленський Дональд Трамп мирні переговори
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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