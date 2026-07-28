Зустріч Зеленського і Трампа може принести Україні нову військову підтримку — FT

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом планує переконати його у необхідності подальшої військової підтримки України. У Києві розраховують, що переговори допоможуть отримати нову допомогу від Вашингтона.

Про це повідомляє Financial Times, передає Новини.LIVE.

Про що говоритимуть Зеленський і Трамп

За даними видання, ключовими темами зустрічі стануть прискорення постачання Україні систем протиповітряної оборони Patriot, розширення співпраці у виробництві озброєння, а також повернення США до переговорного процесу щодо завершення війни. Зустріч триватиме близько 90 хвилин. Однією з головних цілей української сторони є переконати Трампа, що подальша підтримка України відповідає національним інтересам США.

У Financial Times зазначають, що останнім часом у Вашингтоні з'явилися сигнали про зміну ставлення до України. На думку авторів, цьому сприяли успішні українські удари по території РФ, а також стрімкий розвиток вітчизняної дронової галузі. Видання наголошує, що саме ці фактори можуть посилити позиції України під час переговорів і сприяти ухваленню рішень щодо подальшої військової підтримки з боку США.

Як розповів Зеленський у коментарі для Financial Times, Трамп позитивно оцінив українські удари далекобійними безпілотниками по російському енергетичному сектору, зазначивши, що Україна "справляється дуже добре".

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"Президент Трамп хоче бути там, де є успіх. Це пов’язано з багатьма речами — не лише з його особистістю, а й з наближенням виборів, його статусом, його вірою в те, як можна закінчити цю війну", — заявив Зеленський.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, 28 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона з одноденним візитом. У програмі поїздки — вшанування пам'яті сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який був одним із найпослідовніших прихильників підтримки України у Конгресі США, а також зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує добрі робочі стосунки з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, для ефективної підтримки України та забезпечення безпеки важливо зберігати єдність між Сполученими Штатами та європейськими союзниками.