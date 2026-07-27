Зеленський заявив, що його стосунки з Трампом складаються добре

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з президентом США Дональдом Трампом складаються добре. Він наголосив, що Європі та США потрібна єдність.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави сказав в інтерв’ю Sky News.

Що сказав Зеленський про відносини з Трампом

За словами Зеленського, відносини з Трампом складаються добре, і він сподівається, що вони стануть ще кращими.

"Гадаю, добре. У нас були хороші зустрічі. Справді. Саміт G7 пройшов дуже добре. Зустріч НАТО під час саміту в Анкарі теж була вдалою. І я справді сподіваюся та розраховую, що наші відносини ставатимуть ще кращими. Нам це необхідно", — сказав президент.

Він також додав, що зараз між Сполученими Штатами та Європою важлива згуртованість, особливо під час війни. Зеленський пояснив, що все залежить від єдності.

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"Ви самі бачите, наскільки це важливо. Нам потрібна єдність між Сполученими Штатами та Європою. Під час цієї війни нам потрібен кожен. Усі — від країн Балтії до Сполучених Штатів. Усе залежить від єдності. Від згуртованості", — підсумував він.

Як повідомляли Новини.LIVE, цього тижня, 28 липня, Володимир Зеленський прибуде з візитом до США. Під час візиту він планує не тільки зустрітися з Дональдом Трампом, а й приїхати на похорон американського сенатора Ліндсі Грема, який просував пакет «пекельних санкцій» проти Росії.

Також ми писали, що Володимир Зеленський в інтерв’ю американському блогеру Лумеру відповів на запитання, хто кращий президент США — Дональд Трамп чи колишній глава держави Джо Байден.