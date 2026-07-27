Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський оцінив свої відносини з Трампом

Зеленський оцінив свої відносини з Трампом

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 06:00
Зеленський заявив, що його стосунки з Трампом складаються добре
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з президентом США Дональдом Трампом складаються добре. Він наголосив, що Європі та США потрібна єдність.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави сказав в інтерв’ю Sky News.

Що сказав Зеленський про відносини з Трампом

За словами Зеленського, відносини з Трампом складаються добре, і він сподівається, що вони стануть ще кращими.

"Гадаю, добре. У нас були хороші зустрічі. Справді. Саміт G7 пройшов дуже добре. Зустріч НАТО під час саміту в Анкарі теж була вдалою. І я справді сподіваюся та розраховую, що наші відносини ставатимуть ще кращими. Нам це необхідно", — сказав президент.

Він також додав, що зараз між Сполученими Штатами та Європою важлива згуртованість, особливо під час війни. Зеленський пояснив, що все залежить від єдності.

Читайте також:

"Ви самі бачите, наскільки це важливо. Нам потрібна єдність між Сполученими Штатами та Європою. Під час цієї війни нам потрібен кожен. Усі — від країн Балтії до Сполучених Штатів. Усе залежить від єдності. Від згуртованості", — підсумував він.

Як повідомляли Новини.LIVE, цього тижня, 28 липня, Володимир Зеленський прибуде з візитом до США. Під час візиту він планує не тільки зустрітися з Дональдом Трампом, а й приїхати на похорон американського сенатора Ліндсі Грема, який просував пакет «пекельних санкцій» проти Росії.

Також ми писали, що Володимир Зеленський в інтерв’ю американському блогеру Лумеру відповів на запитання, хто кращий президент США — Дональд Трамп чи колишній глава держави Джо Байден.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації