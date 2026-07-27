Зеленский заявил, что его отношения с Трампом складываются хорошо

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом складываются хорошо. Он подчеркнул, что Европе и США нужно единство.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом глава государства сказал в интервью Sky News.

Что сказал Зеленский об отношениях с Трампом

По словам Зеленского, отношения с Трампом складываются хорошо и он надеется, что они будут еще лучше.

"Думаю, хорошо. У нас были хорошие встречи. Действительно. Саммит G7 прошел очень хорошо. Встреча НАТО во время саммита в Анкаре тоже была хорошей. И я действительно надеюсь и рассчитываю, что наши отношения будут становиться еще лучше. Нам это необходимо", — сказал президент.

Он также добавил, что сейчас между Соединенными Штатами и Европой важна сплоченность, особенно во время войны. Зеленский пояснил, что все зависит от единства.

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"Вы сами видите, насколько это важно. Нам нужно единство между Соединенными Штатами и Европой. Во время этой войны нам нужен каждый. Все — от стран Балтии до Соединенных Штатов. Все зависит от единства. От сплоченности", — резюмировал он.

Как сообщали Новини.LIVE, на этой неделе 28 июля Владимир Зеленский прибудет с визитом в США. Во время визита он планирует не только встретиться с Дональдом Трампом, но и приехать на похороны американского сенатора Линдси Грэма, который продвигал пакет "адских санкций" против России.

Также мы писали, что Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру Лумер дал ответ на вопрос, кто лучший президент США — Дональд Трамп или бывший глава государства Джо Байден.