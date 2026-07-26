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Главная Новости дня Не только встреча с Трампом: планы Зеленского на визит в США

Не только встреча с Трампом: планы Зеленского на визит в США

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Дата публикации 26 июля 2026 16:20
Зеленский отправится с визитом в США — с кем он встретится
Владимир Зеленский. Фото: TERESA SUAREZ/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля прибудет с визитом в США. У него запланирована не только встреча с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ABC News.

Подробности визита Зеленского в США

Как известно, 28 июля Зеленский должен встретиться с Трампом в Белом доме. Однако СМИ сообщают, что украинский президент приедет в Вашингтон, чтобы попрощаться с американским сенатором Линдси Грэмом.

По данным ABC News, глава государства поддерживал тесные отношения с сенатором-республиканцем. Линдси Грэм побывал в Украине с визитом всего за несколько дней до своей смерти.

Что известно о смерти Линдси Грэма

Как писали Новини.LIVE, в офисе Линдси Грэма сообщили, что сенатор умер вечером 10 июля. Причиной стала внезапная кратковременная болезнь.

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За день до этого сенатор посетил Киев и встретился с украинским руководством. Стороны обсудили усиление санкционного давления на Россию и выполнение договоренностей по системам Patriot.

Дональд Трамп разговаривал с Гремом за несколько минут до его смерти. Во время этого разговора он жаловался на усталость.

В то же время Владимир Зеленский рассказал, что сенатор США десять раз посещал Украину с начала полномасштабной войны. Грэм был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают мир безопаснее.

Владимир Зеленский США визит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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