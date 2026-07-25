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Главная Новости дня Трамп прокомментировал рост поддержки Украины со стороны сторонников MAGA

Трамп прокомментировал рост поддержки Украины со стороны сторонников MAGA

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 12:32
Они со мной и знают, чего хотят: Трамп о поддержке Украины среди MAGA
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Американский лидер Дональд Трамп высказался об усилении поддержки Украины со стороны сторонников MAGA. По его словам, они поддерживают то, что поддерживает он. Кроме того, Трамп заявил, что MAGA знает, чего хочет.

Об этом Дональд Трамп заявил после интервью Лары Лумер с Владимиром Зеленским, передает Новини.LIVE.

Поддержка Украины среди сторонников движения MAGA

"Считаю, что они поддерживают то, что поддерживаю я. Знаете, мы только что одержали полную победу в Аризоне. Молодой человек, социолог, кажется, его зовут Гарри Энтен, сказал, что Трамп имеет стопроцентную поддержку. Все, кого он поддерживает, побеждают, и это в значительной степени правда. Почти все, кого я поддерживаю, побеждают", — отметил Трамп.

По его словам, между ним и MAGA существует естественная связь. Трамп говорит, что сторонники движения рассчитывают на ощутимые результаты и останутся разочарованными, если их не увидят.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности заключить мирное соглашение с Россией непосредственно в США — как в Белом доме, в Овальном кабинете, так и в резиденции Дональда Трампа.

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Кроме того, Зеленский назвал свою встречу с Трампом в Ватикане в апреле прошлого года переломной для их отношений. Хотя беседа длилась всего 15-20 минут, она существенно повлияла на изменение тона дальнейшего диалога.

США Дональд Трамп Украина MAGA
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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