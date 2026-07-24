Зеленский встретится с Трампом в США 28 июля — что известно о визите

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит США, где встретится с президентом Дональдом Трампом. Визит запланирован на 28 июля.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передает Новини.LIVE.

Зеленский проведет переговоры с Трампом в США

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе совершит визит в Соединенные Штаты Америки. В рамках поездки глава государства проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.

По информации источников в дипломатических кругах, визит Зеленского запланирован на 28 июля. Одним из ключевых событий поездки станут переговоры украинского и американского лидеров.

Также президент Украины примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

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Ожидается, что во время встречи Зеленский и Трамп обсудят дальнейшую поддержку Украины, а также вопросы, связанные с завершением войны и двусторонним сотрудничеством.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовит визит в США, во время которого планирует обсудить с американской стороной пути завершения войны. По его словам, поездка может состояться уже в ближайшие дни или в течение следующей недели.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Европейскому Союзу и лидерам стран ЕС за принятие 21-го пакета санкций против России. Он подчеркнул, что сохранение постоянного санкционного давления является важным шагом в ответ на полномасштабную агрессию РФ против Украины.

Новини.LIVE писали, что Ирландия предоставит Украине еще 25 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны. До этого страна уже выделила 60 миллионов евро на закупку систем ПВО, а новое финансирование поможет укрепить защиту украинских городов от российских воздушных атак.