Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский объявил о визите в США с целью прекращения войны

Зеленский объявил о визите в США с целью прекращения войны

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 16:25
Зеленский объявил о визите в США для обсуждения вопроса о завершении войны
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке визита в США для обсуждения путей завершения войны. По его словам, встреча может состояться уже в ближайшие дни или в течение недели.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами ТСН в четверг, 23 июля, передает Новини.LIVE.

Зеленский рассказал о предстоящем визите в США

По словам Зеленского, накануне состоялся разговор с Джаредом и Стивом Виткоффом. В ходе переговоров стороны обсудили возможную встречу и американские предложения по прекращению войны.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время может состояться его визит в США, где планируется обсуждение новых инициатив по прекращению войны в Украине.

По словам главы государства, американская сторона подготовила несколько предложений, которыми планирует поделиться как с Украиной, так и с российской стороной.

"Вчера состоялся разговор с Джаредом и Виткоффом. Мы обсуждали возможности встречи, и у США есть несколько предложений по прекращению войны. Они хотят поделиться ими и с нами, и с россиянами. Когда состоится эта встреча — я пока не знаю, скорее всего, она пройдет в США. Думаю, это произойдет в ближайшие дни или в течение недели", — сказал Зеленский.

Читайте также:

Кроме того, президент сообщил, что пригласил на отдельную встречу производителей зенитных ракетных комплексов Patriot. Также он планирует провести переговоры с американскими политиками, имеющими влияние на принятие соответствующих решений.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении переговоров со спецпредставителем США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе беседы стороны обсудили возможные дипломатические шаги для завершения войны в Украине.

Также Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима может стать переломным этапом в войне с Россией. По его мнению, в этот период страна либо приблизится к переговорам, либо столкнется с новым обострением боевых действий.

Владимир Зеленский США война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации