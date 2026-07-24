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Головна Новини дня Зеленський зустрінеться з Трампом під час візиту до США

Зеленський зустрінеться з Трампом під час візиту до США

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 07:32
Зеленський зустрінеться з Трампом у США 28 липня — що відомо про візит
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає США, де проведе зустріч із президентом Дональдом Трампом. Візит запланований на 28 липня.

Про це повідомляє Суспільне з посилаючись на джерела у дипломатичних колах, передає Новини.LIVE.

Зеленський проведе переговори з Трампом у США

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня здійснить візит до Сполучених Штатів Америки. У межах поїздки глава держави проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

За інформацією джерел у дипломатичних колах, візит Зеленського запланований на 28 липня. Однією з ключових подій поїздки стануть переговори українського та американського лідерів.

Також президент України візьме участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом.

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Очікується, що під час зустрічі Зеленський і Трамп обговорять подальшу підтримку України, а також питання, пов'язані із завершенням війни та двосторонньою співпрацею.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що готує візит до США, під час якого планує обговорити з американською стороною шляхи завершення війни. За його словами, поїздка може відбутися вже найближчими днями або протягом наступного тижня.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Європейському Союзу та лідерам країн ЄС за ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії. Він наголосив, що збереження постійного санкційного тиску є важливим кроком у відповідь на повномасштабну агресію РФ проти України.

Новини.LIVE писали, що Ірландія надасть Україні ще 25 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони. До цього країна вже виділила 60 мільйонів євро на закупівлю систем ППО, а нове фінансування допоможе зміцнити захист українських міст від російських повітряних атак.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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