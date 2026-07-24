Зеленський зустрінеться з Трампом у США 28 липня — що відомо про візит

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає США, де проведе зустріч із президентом Дональдом Трампом. Візит запланований на 28 липня.

Про це повідомляє Суспільне з посилаючись на джерела у дипломатичних колах, передає Новини.LIVE.

Зеленський проведе переговори з Трампом у США

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня здійснить візит до Сполучених Штатів Америки. У межах поїздки глава держави проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

За інформацією джерел у дипломатичних колах, візит Зеленського запланований на 28 липня. Однією з ключових подій поїздки стануть переговори українського та американського лідерів.

Також президент України візьме участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом.

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Очікується, що під час зустрічі Зеленський і Трамп обговорять подальшу підтримку України, а також питання, пов'язані із завершенням війни та двосторонньою співпрацею.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що готує візит до США, під час якого планує обговорити з американською стороною шляхи завершення війни. За його словами, поїздка може відбутися вже найближчими днями або протягом наступного тижня.

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