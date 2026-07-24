Зеленський готовий підписати мирну угоду в Овальному кабінеті

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность подписать окончательное мирное соглашение непосредственно в Овальном кабинете Белого дома или в резиденции Дональда Трампа «Мар-а-Лаго». Украинский лидер подчеркнул, что конкретное место проведения этого исторического события теперь полностью зависит от решения американской стороны. При этом глава государства заранее сообщил зарубежным коллегам о своем желании срочно прибыть в Соединенные Штаты Америки при первой же возможности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому блогеру Лоре Лумер.

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