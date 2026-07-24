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Главная Новости дня Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение в Овальном кабинете Белого дома

Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение в Овальном кабинете Белого дома

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 20:04
Зеленський готовий підписати мирну угоду в Овальному кабінеті
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность подписать окончательное мирное соглашение непосредственно в Овальном кабинете Белого дома или в резиденции Дональда Трампа «Мар-а-Лаго». Украинский лидер подчеркнул, что конкретное место проведения этого исторического события теперь полностью зависит от решения американской стороны. При этом глава государства заранее сообщил зарубежным коллегам о своем желании срочно прибыть в Соединенные Штаты Америки при первой же возможности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому блогеру Лоре Лумер.

Новость дополняется...

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Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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