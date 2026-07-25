Вони зі мною і знають, чого хочуть: Трамп про підтримку України серед MAGA

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Американський лідер Дональд Трамп висловився про збільшення підтримки України прихильниками MAGA. За його словами, вони підтримують те, що підтримує він. Крім того, Трамп заявив, що MAGA знає, чого хоче.

Про це Дональд Трамп заявив після інтерв'ю Лари Лумер із Володимиром Зеленським, передає Новини.LIVE.

Схвалення України серед прихильників руху MAGA

"Вважаю, вони підтримують те, що підтримую я. Знаєте, ми щойно здобули повну перемогу в Аризоні. Молодий чоловік, соціолог, здається, його звати Гаррі Ентен, сказав, що Трамп має стовідсоткову підтримку. Усі, кого він підтримує, перемагають, і це значною мірою правда. Майже всі, кого я підтримую, перемагають", — зазначив Трамп.

За його словами, між ним та MAGA існує природний зв’язок. Трамп каже, що прибічники руху розраховують на відчутні результати й залишаться розчарованими, якщо їх не побачать.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський заявив про готовність укласти мирну угоду з Росією безпосередньо у США — як у Білому домі, в Овальному кабінеті, так і в резиденції Дональда Трампа.

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Крім того, Зеленський назвав свою зустріч із Трампом у Ватикані у квітні минулого року переломною для їхніх відносин. Хоча розмова тривала лише 15–20 хвилин, вона суттєво вплинула на зміну тону подальшого діалогу.