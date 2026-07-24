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Головна Новини дня Зеленський заявив про "перелом" у відносинах із Трампом після зустрічі у Ватикані

Зеленський заявив про "перелом" у відносинах із Трампом після зустрічі у Ватикані

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 10:52
Зеленський назвав зустріч із Трампом у Ватикані переломним моментом у відносинах
Зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський назвав зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Ватикані в квітні минулого року переломним моментом у їхніх відносинах. Загалом розмова тривала 15-20 хвилин, але вона допомогла змінити тон діалогу.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю американській блогерці Лорі Лумер, передає Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського і Трампа у квітні 2025 року

"Тон змінився. Абсолютно. У нас був перший, такий, переломний момент у Римі, у Ватикані. Зустріч була недовгою, але я завжди казав, що це історичний момент, бо ми змінили відносини за 15-20 хвилин", — каже Зеленський.

Він нагадав, що зустріч була віч-на-віч. Глава держави зазначив, що був радий почути Трампа

Зеленський сподівається, що американський лідер також почув його.

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"Від таких відносин і такого діалогу залежить життя дуже багатьох людей", — каже він.

Уривок інтервʼю Трамп опублікував на своїй сторінці у Truth Social.

Як писали Новини.LIVE, 26 квітня 2025 року Зеленський та Трамп провели зустріч у Ватикані. У Білому домі назвали переговори "дуже продуктивними".

Згодом український лідер повідомив, що віч-на-віч вони встигли багато обговорити. Він добре оцінив зустріч та назвав її дуже символічною, яка має потенціал стати історичною.

Володимир Зеленський Дональд Трамп Ватикан
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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