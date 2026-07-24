Зеленский назвал встречу с Трампом в Ватикане переломным моментом в отношениях

Встреча Трампа и Зеленского в Ватикане. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Ватикане в апреле прошлого года переломным моментом в их отношениях. В целом беседа длилась 15–20 минут, но она помогла изменить тон диалога.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому блогеру Лоре Лумер, передает Новини.LIVE.

Встреча Зеленского и Трампа в апреле 2025 года

"Тон изменился. Абсолютно. У нас был первый, такой переломный момент в Риме, в Ватикане. Встреча была недолгой, но я всегда говорил, что это исторический момент, потому что мы изменили отношения за 15–20 минут", — говорит Зеленский.

Он напомнил, что встреча проходила один на один. Глава государства отметил, что был рад услышать Трампа.

Зеленский надеется, что американский лидер также услышал его.

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"От таких отношений и такого диалога зависит жизнь очень многих людей", — говорит он.

Отрывок из интервью Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social.

Как писали Новини.LIVE, 26 апреля 2025 года Зеленский и Трамп провели встречу в Ватикане. В Белом доме назвали переговоры "очень продуктивными".

Впоследствии украинский лидер сообщил, что при личной встрече они успели многое обсудить. Он положительно оценил встречу и назвал её очень символической, способной стать исторической.