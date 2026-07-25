Владимир Зеленский назвал лучшего президента США

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Во время беседы с американской журналисткой Владимир Зеленский получил прямой вопрос о лидерах США. Журналистка поинтересовалась, кого именно из этих двух политиков — Дональда Трампа или Джо Байдена — он считает лучшим президентом. Собеседница даже в шутку предупредила, что Трамп будет внимательно следить за этим разговором.

Об этом со ссылкой на интервью главы государства американской блогерше Лоре Лумер сообщает Новини.LIVE.

Оценка исторической роли лидеров США

Вместо сравнения двух современных политиков Владимир Зеленский вспомнил Авраама Линкольна и объяснил, почему не стоит торопиться с громкими выводами в отношении кого-либо из деятелей.

"Конечно, ответ даст история. Иногда мы живём и не знаем. Иногда мы ставим памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не такой уж замечательный человек. Поэтому, я думаю, действительно неправильно так оценивать", — ответил Владимир Зеленский.

В то же время он признал, что Трамп — сильный лидер.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на интервью главы государства американскому блогеру Лоре Лумер сообщал, что Владимир Зеленский готов подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете Белого дома или в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Украинский лидер отметил, что конкретное место проведения этого исторического события в США не имеет значения.

Также Новини.LIVE со ссылкой на карточки законопроектов писал, что президент Украины продлил военное положение и мобилизацию. Ограничения будут действовать как минимум до 31 октября текущего года. В дальнейшем их могут снова продлить, если соответствующее решение поддержит парламент.