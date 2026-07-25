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Головна Новини дня Трамп чи Байден: Зеленський назвав кращого президента США

Трамп чи Байден: Зеленський назвав кращого президента США

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 09:23
Володимир Зеленський назвав найкращого президента США
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Під час спілкування з американською журналісткою Володимир Зеленський отримав прямолінійне запитання про очільників США. Медійниця поцікавилася, кого саме з двох діячів — Дональда Трампа чи Джо Байдена — він вважає кращим президентом. Співрозмовниця навіть жартома попередила, що Трамп уважно стежитиме за цією розмовою.

Про це з посиланням на інтерв’ю голови держави американській блогерці Лорі Лумер, передає Новини.LIVE.

Оцінка історичної ролі лідерів США

Замість порівняння двох сучасних политиків Володимир Зеленський згадав Авраама Лінкольна та пояснив, чому не варто поспішати з гучними висновками щодо будь-кого з діячів.

"Звісно, відповідь дасть історія. Іноді ми живемо і не знаємо. Іноді ми ставимо пам’ятники комусь, а потім розуміємо, що це була не така вже й чудова людина. Тож це справді, я думаю, що неправильно оцінювати так", — відповів Володимир Зеленський.

Водночас він визнав, що Трамп є сильним лідером. 

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю голови держави американській блогерці Лорі Лумер повідомляв, що Володимир Зеленський готовий підписати мирну угоду із РФ в Овальному кабінеті Білого дому чи в резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Український лідер зазначив, що конкретне місце проведення цієї історичної події у США неважливо. 

Також Новини.LIVE з посиланням на картки законопроєктів писав, що Президент України продовжив воєнний стан і мобілізацію. Обмеження діятимуть щонайменше до 31 жовтня поточного року. Надалі ж їх можуть знову продовжити, якщо відповідне рішення підтримає парламент.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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