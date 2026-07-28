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Головна Новини дня Ліцензії на виробництво перехоплювачів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом

Ліцензії на виробництво перехоплювачів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 18:26
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом 28 липня
Термінова новина

Хороша зустріч із Президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив Президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України.

Обговорили з Президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для "Петріотів" та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку.
 

 

Новина доповнюється...

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Автор:
Євтушенко Аліна
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