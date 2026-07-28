В США Зеленський зустрівся з командою оборонної компанії Lockheed Martin

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з командою американської компанії Lockheed Martin 28 липня 2026 року. Фото: кадр з відео

Зустрівся з командою оборонної компанії Lockheed Martin – одного з найсильніших підприємств у Сполучених Штатах, із яким ми вже давно співпрацюємо. Саме Lockheed Martin виробляє ATACMS, HIMARS, F-16 та ракети для систем Patriot.



Сьогодні ми обговорили ще більший розвиток нашої співпраці – спільне виробництво та обмін технологіями. Україні є чим поділитися з тими, хто допомагає нам захищати життя. Говорили про наші спільні можливості щодо Patriot'ів та інших систем. Наші команди вже працюють над конкретними рішеннями, щоб якнайшвидше перейти до спільного виробництва та збільшити наші можливості в захисті життів. Дякую за підтримку та всю допомогу!

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