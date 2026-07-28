Зеленський зустрівся з лідером Фінляндії Александром Стуббом

Термінова новина

Під час зустрічі з Александром Стуббом обмінялися деталями наших зустрічей в Америці та обговорили перспективи, які зараз є в дипломатії. Очевидно, що Росія зазнає великих втрат на полі бою, складнішою стає і ситуація в російській економіці – Алекс відзначив наші успіхи в далекобійних санкціях. Паралельно робимо все, щоб було більше захисту для українців та українок від російських ударів. Я вдячний за детальне розуміння наших потреб. Ракети для "петріотів" буквально потрібні кожного дня.



Також ми обговорили дипломатію. Готуємося до важливих зустрічей у серпні. Дякую, Алексе!

Новина доповнюється...