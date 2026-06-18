Коли може закінчитися війна в Україні — Стубб назвав можливі терміни

Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: Hufvudstadsbladet

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що війна Росії проти України триватиме ще щонайменше три-чотири місяці. Водночас він не бачить ознак того, що РФ готується до нападу на країни НАТО після завершення бойових дій в Україні.

Про це Стубб заявив в інтерв'ю фінській газеті Hufvudstadsbladet, передає Новини.LIVE.

Стубб оцінив перспективи завершення війни

За словами президента Фінляндії, бойові дії в Україні не завершаться найближчим часом. Він припустив, що війна триватиме ще щонайменше три-чотири місяці.

Також Стубб відкинув нещодавні попередження про можливу підготовку Росії до атаки на одну з країн НАТО після встановлення миру в Україні. Зокрема, він не погодився з оцінками, які раніше лунали зі Швеції.

"Я принципово не згоден. Мета Росії — ввести Європу та європейські країни у дисбаланс. Частина цієї гібридної операції — змусити самих європейців вірити в російську атаку. Як президент і головнокомандувач я не бачу жодних доказів", — наголосив Стубб.

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Президент Фінляндії зазначив, що для його країни важливою є стабільна та безпечна Росія. Водночас він переконаний, що навіть у разі поразки у війні проти України РФ навряд чи стане демократичною та відкритою державою.

На думку Стубба, Росія, найімовірніше, залишиться ізольованою країною з економічними проблемами та обмеженими можливостями для розвитку.

Раніше Александр Стубб заявляв, що для досягнення миру в Україні необхідне посилення тиску на Росію. Також він неодноразово наголошував на важливості продовження підтримки України з боку західних партнерів.

Новини.LIVE повідомляли, що країни НАТО повинні спрямовувати на оборону 5% свого ВВП до 2035 року. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, додавши, що держави представлять детальні дорожні карти для досягнення визначеної цілі.

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