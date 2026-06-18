Когда может закончиться война в Украине — Стубб назвал возможные сроки

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Hufvudstadsbladet

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что война России против Украины продлится ещё как минимум три-четыре месяца. В то же время он не видит признаков того, что РФ готовится к нападению на страны НАТО после завершения боевых действий в Украине.

Об этом Стубб заявил в интервью финской газете Hufvudstadsbladet, передает Новини.LIVE.

Стубб оценил перспективы завершения войны

По словам президента Финляндии, боевые действия в Украине не завершатся в ближайшее время. Он предположил, что война продлится еще как минимум три-четыре месяца.

Также Стубб отверг недавние предупреждения о возможной подготовке России к атаке на одну из стран НАТО после установления мира в Украине. В частности, он не согласился с оценками, которые ранее звучали из Швеции.

"Я принципиально не согласен. Цель России — вывести Европу и европейские страны из равновесия. Часть этой гибридной операции — заставить самих европейцев поверить в российское нападение. Как президент и главнокомандующий я не вижу никаких доказательств", — подчеркнул Стубб.

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Президент Финляндии отметил, что для его страны важна стабильная и безопасная Россия. В то же время он убежден, что даже в случае поражения в войне против Украины РФ вряд ли станет демократическим и открытым государством.

По мнению Стубба, Россия, скорее всего, останется изолированной страной с экономическими проблемами и ограниченными возможностями для развития.

Ранее Александр Стубб заявлял, что для достижения мира в Украине необходимо усилить давление на Россию. Также он неоднократно подчеркивал важность продолжения поддержки Украины со стороны западных партнеров.

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