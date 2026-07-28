Зеленский встретился с лидером Финляндии Александром Стуббом

Срочная новость

Во время встречи с Александром Стуббом мы обменялись подробностями о наших встречах в Америке и обсудили текущие перспективы в области дипломатии. Очевидно, что Россия несет большие потери на поле боя, сложнее становится и ситуация в российской экономике – Алекс отметил наши успехи в области дальнобойных санкций. Параллельно мы делаем все, чтобы обеспечить украинцам и украинкам большую защиту от российских ударов. Я благодарен за глубокое понимание наших потребностей. Ракеты для «Патриотов» нужны буквально каждый день.



Также мы обсудили вопросы дипломатии. Готовимся к важным встречам в августе. Спасибо, Алекс!

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