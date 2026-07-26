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Главная Новости дня Зеленский провел разговор со Стуббом "в преддверии важной дипломатической недели"

Зеленский провел разговор со Стуббом "в преддверии важной дипломатической недели"

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 14:00
Зеленский пообщался со Стуббом перед важной дипломатической неделей
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом накануне важной дипломатической недели. Лидеры обсудили дальнейшую координацию действий и поддержку Украины. Стубб подчеркнул, что позиции Украины сейчас являются самыми сильными с начала полномасштабной войны.

Об этом Владимир Зеленский и Александр Стубб сообщили в своих соцсетях в воскресенье, 26 июля, сообщает Новини.LIVE.

Зеленский поговорил со Стуббом перед важной дипломатической неделей

Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор со своим финским коллегой Александром Стуббом. По словам украинского лидера, стороны обсудили дальнейшее взаимодействие и шаги, которые могут быть реализованы в интересах обоих государств в преддверии важной дипломатической недели.

Глава государства также поблагодарил президента Финляндии за постоянную поддержку Украины и высокий уровень координации между странами.

"Спасибо, Александр Стубб. Я ценю нашу постоянную координацию и вашу поддержку. С вами всегда приятно обсуждать различные вопросы. Накануне важной дипломатической недели мы обсудили, что можно сделать и как воплотить это в жизнь в интересах наших народов", — написал Зеленский.

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Скриншот сообщения Зеленского/X

Президент Финляндии, в свою очередь, сообщил, что во время телефонного разговора с Зеленским стороны обсудили российскую агрессию против Украины и дальнейшие совместные шаги.

Стубб отметил, что сейчас Украина находится в самой сильной позиции с начала полномасштабной войны. В то же время он подчеркнул, что для сохранения этой динамики решающее значение имеет непрерывная поддержка международных партнеров.

"У меня состоялся плодотворный телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Мы обсудили агрессивную войну России против Украины и дальнейшие шаги. Позиция Украины является самой прочной с начала войны. Постоянная поддержка со стороны партнеров имеет решающее значение для сохранения этой динамики. Украина готова к миру", — сообщил лидер Финляндии.

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Скриншот сообщения президента Финляндии/X

Таким образом, президенты Украины и Финляндии подтвердили продолжение тесной координации в преддверии важной дипломатической недели и подчеркнули необходимость сохранения международной поддержки Украины для достижения справедливого мира.

Новини.LIVE сообщали, что 2 июля 2026 года Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, в ходе которого стороны обсудили массированный российский обстрел Украины и усиление противовоздушной обороны. Лидеры также скоординировали дальнейшие дипломатические шаги и обсудили поддержку со стороны партнеров, в частности в отношении обеспечения Украины ракетами для систем Patriot. Кроме того, Зеленский и Стубб затронули вопрос двустороннего сотрудничества в области обороны и подготовки новых соглашений.

Новини.LIVE также сообщали, что в июне 2026 года Александр Стубб заявлял, что война России против Украины продлится как минимум ещё три-четыре месяца. В то же время он отметил, что не видит доказательств подготовки РФ к нападению на страны НАТО после завершения боевых действий в Украине. По словам Стубба, для достижения мира необходимо и в дальнейшем усиливать международное давление на Россию.

Владимир Зеленский Финляндия Александр Стубб
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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